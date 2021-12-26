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27 января, 19:00
НовостиПамять

Сегодня на стене столичной школы №21 открыли памятную доску

Сегодня на стене столичной школы №21 открыли памятную доску

Педагогический коллектив, коллеги, выпускники и родители школьников вспоминали её первого бессменного директора Заслуженного учителя Калмыкии, Почётного работника общего образования России Тамару Сим. Её не стало ровно год назад.

Талантливый, яркий, активный, неравнодушный человек оставил после себя добрую память. Её безвременный уход отозвался болью в сердцах многих. Педагог, руководитель, неординарный человек, Тамара Сим в 1990 году возглавила тогда ещё строящееся учреждение образования, а через 10 лет оно вошло в сотню лучших школ России.

Созданный ею прекрасный коллектив бережно хранит память о своём директоре. В системе образования республики она заняла особое место.

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