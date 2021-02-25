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17 марта, 16:54
НовостиОбщество

За добровольно сданное в полицию оружие положено вознаграждение

За добровольно сданное в полицию оружие положено вознаграждение

Его размеры утверждены. Для этого нужно обратиться в орган внутренних дел по месту жительства или к своему участковому уполномоченному полиции.

За выданную единицу гладкоствольного оружия, в том числе обрез, гражданин получит 7 тысяч рублей. За нарезное оружие или автомат сумма вознаграждения равна 15 тысячам рублей, винтовка СВД– 12 тысяч, пулемет – 12 тысяч. Размер выплаты за выданный пистолет или револьвер составляет 5 тысяч рублей, а патроны по 20 рублей за штуку.

МВД Калмыкии напоминает, что добровольная выдача оружия и боеприпасов является ещё и основанием для освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок.

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