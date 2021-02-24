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17 марта, 15:54
НовостиКриминал

Бесконтрольный выпас скота стал причиной дорожно-транспортного происшествия

Бесконтрольный выпас скота стал причиной дорожно-транспортного происшествия

Накануне около 8–ми вечера 2 машины столкнулось с лошадью на территории Яшкульского района по трассе Р-216. 43-летняя местная жительница, управляя машиной марки «Тойота», совершила наезд на вышедшее животное. Почти одновременно с ней столкнулся житель Республики Дагестан, который ехал во встречном направлении на автомобиле «Митсубиси».

В полиции напоминают, что халатность фермеров, приведшая к ранениям или гибели участников дорожного движения, является основанием для административного или уголовного наказания.

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