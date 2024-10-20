За дачу взятки осужден житель Целинного района
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С марта по сентябрь прошлого года 41-летний мужчина из села Троицкое передавал ветеринарному врачу 14 800 рублей за допуск 296 голов овец к убою без должного освидетельствования и необходимой документации.
Обвиняемый свою вину признал, Суд назначил ему 2 года условно с испытательным сроком 2 года и штраф.
Уголовное дело против ветеринара, получившего взятку, сейчас расследуется сотрудниками следственных органов
Видео: Следком Калмыкии