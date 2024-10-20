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22 октября, 11:18
НовостиСобытиеОбразование

Олимпиада по технологии УДЕ вошла в список олимпиад министерства просвещения РФ

Олимпиада по технологии УДЕ вошла в список олимпиад министерства просвещения РФ

Олимпиада, учрежденная в память академика Пюрви Эрдниева, продолжает существовать благодаря всем, кто активно способствуют популяризации его уникальной технологии.

Она вошла в список олимпиад, утвержденных Министерством просвещения России.

Академик Пюрвя Мучкаевич Эрдниев разработал технологию укрупнения дидактических единиц (УДЕ) и в 1998 году был удостоен премии президента Российской Федерации за свои достижения в области образования

- «Это значимый шаг в поддержке интеллектуального развития. Мы высоко оцениваем вклад великого академика П.М. Эрдниева в образовательный процесс и продолжим оказывать поддержку, а также развивать данную инициативу, чтобы учащиеся имели доступ к качественному образованию и могли реализовать свои таланты.», - подчеркнула и.о. министра образования и науки Республики Калмыкия Булган Ангирова.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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