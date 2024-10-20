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22 октября, 10:08
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Сегодня профессиональный праздник празднуют сотрудники и ветераны пожарной охраны Калмыкии

Сегодня профессиональный праздник празднуют сотрудники и ветераны пожарной охраны Калмыкии

Труд пожарных - это ежедневная и кропотливая работа по защите жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечения благополучия нашей республики. Самоотверженность и готовность прийти на помощь попавшим в беду людям — качества, присущие представителям профессии. Калмыцкие пожарные с честью выполняют свой долг, рискуя жизнью и здоровьем. Они работают в стужу и зной, зачастую в экстремальных условиях, проявляя при этом мужество и героизм.

Cотрудников и ветеранов с - Днем пожарной охраны Калмыкии поздравил начальник Главного управления МЧС России по Республике Мерген Мальтинов

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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