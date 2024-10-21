За бесконтрольный выпас домашнего скота бизнесмена привлекут к ответственности

В дежурную часть полиции Большого Царына сообщили о том, что на трассе автомобиль сбил корову. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия полицейские установили, что в происшествии, кроме животного, пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность владельца животного. Им оказался 56-летний глава одного из местных КФХ. Предприниматель Малодербетовского района будет привлечен к ответственности за бесконтрольный выпас скота, в результате чего произошло ДТП.

Собранный материал передан в административную комиссию Октябрьского района. Решается вопрос о привлечении животновода к ответственности, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Фото: МВД Калмыкия