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22 октября, 14:33
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УАЗ Буханка отправилась выполнять боевые задачи

Региональный Народный фронт вновь отправил автомобиль "за ленточку". В рамках сбора "Всё для Победы!" Радиотелевизионный передающий центр Калмыкии пожертвовал УАЗ Буханку для нужд фронта. Начальник службы горючего и смазочных материалов с позывным "Дизель" поделился, что сейчас подобный транспорт необходим, так как передвижение на больших грузовых машинах довольно опасно. Буханка будет помогать в транспортировке боеприпасов, горючего и продовольствия в труднодоступные территории Запорожья.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

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