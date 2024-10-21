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22 октября, 14:07
НовостиСобытиеСтроительство

Ректор КалмГУ проверил ход работ по благоустройству военного учебного центра

Ректор КалмГУ проверил ход работ по благоустройству военного учебного центра

Там уже завершен ремонт 1 этажа здания, оборудованы плац для строевой подготовки и учебный класс. Приобретено оборудование для оснащения центра компьютерным классом.

«Теперь это не кабинеты в учебном корпусе, а отдельное здание со своей территорией, где в определенные дни курсанты будут постигать основы армейской науки», сообщил Бадма Салаев.

Фото: Бадма Катинович Салаев

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