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23 ноября, 10:08
Новости

"ЗҮркндƏн hалта», или «Горящий сердцем"

"ЗҮркндƏн hалта», или «Горящий сердцем"

Именно так называется книга Вячеслава Убушиева, презентация которой состоится сегодня в стенах Национальной библиотеки Амур-Санана. Он известен широкому кругу читателей благодаря роману "Торhан дун" и повести "Теегин тууж̖" на калмыцком языке.

Помнят земляки его и как журналиста, написавшего популярные очерки и повести, среди которых "Почетный гражданин", "Жизнь прожить", "Несломленный", "Народная артистка".

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