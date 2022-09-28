"ЗҮркндƏн hалта», или «Горящий сердцем"

Именно так называется книга Вячеслава Убушиева, презентация которой состоится сегодня в стенах Национальной библиотеки Амур-Санана. Он известен широкому кругу читателей благодаря роману "Торhан дун" и повести "Теегин тууж̖" на калмыцком языке.



Помнят земляки его и как журналиста, написавшего популярные очерки и повести, среди которых "Почетный гражданин", "Жизнь прожить", "Несломленный", "Народная артистка".