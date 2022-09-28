23 ноября, 10:38
Сегодня знания по химии проверят участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады
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Ученики городских школ каждый день будут писать работы по всем предметам. Уже прошли интеллектуальные состязания по русскому языку, мировой художественной культуре, где ребята показывают и свои творческие способности.
Ученики городских школ каждый день будут писать работы по всем предметам. Уже прошли интеллектуальные состязания по русскому языку, мировой художественной культуре, где ребята показывают и свои творческие способности.
Их работы проверяет жюри. Это педагоги столичных школ, преподаватели КалмГУ и СУЗов. Олимпиада продлится до 16 декабря. Победители примут участие в региональном этапе, который состоится в марте.