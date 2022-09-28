Сегодня знания по химии проверят участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады

Ученики городских школ каждый день будут писать работы по всем предметам. Уже прошли интеллектуальные состязания по русскому языку, мировой художественной культуре, где ребята показывают и свои творческие способности.



Их работы проверяет жюри. Это педагоги столичных школ, преподаватели КалмГУ и СУЗов. Олимпиада продлится до 16 декабря. Победители примут участие в региональном этапе, который состоится в марте.