Меньше месяца осталось до наступления священного для калмыков праздника Зул

В этом году его отметят 18 декабря. К этой дате в столичной администрации запустили городской онлайн-конкурс благопожеланий "Йорял". В нем уже сегодня могут принять участие школьники и студенты колледжей в трех возрастных категориях.



Самые главные критерии - содержательность поздравлений, знание текста и выразительность, а еще оптимизм и артистизм. Также организаторы отметили, специальным призом отметят того участника, которого поддержит большее количество пользователей в сети интернет.