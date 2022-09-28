23 ноября, 16:17
 8 °C
62,18
60,66
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 ноября, 09:41
Новости

Меньше месяца осталось до наступления священного для калмыков праздника Зул

Меньше месяца осталось до наступления священного для калмыков праздника Зул

В этом году его отметят 18 декабря. К этой дате в столичной администрации запустили городской онлайн-конкурс благопожеланий "Йорял". В нем уже сегодня могут принять участие школьники и студенты колледжей в трех возрастных категориях.

Самые главные критерии - содержательность поздравлений, знание текста и выразительность, а еще оптимизм и артистизм. Также организаторы отметили, специальным призом отметят того участника, которого поддержит большее количество пользователей в сети интернет.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия