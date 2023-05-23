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25 мая, 07:48
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Южный окружной военный суд вынес приговор четверым бывшим заключенным калмыцкой колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор четверым бывшим заключенным калмыцкой колонии

Михаила Шкиптана, Магомеда Магомедова, Рустама Хидиева и Тимерлана Осканова признали виновными по статье 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества»). Последнего также осудили за публичные призывы к террористической деятельности. Им назначено наказание сроком от 8 до 10 лет лишения свободы.

Суд установил, что в 2013 году они находились в исправительном учреждении на территории Республики Калмыкия, где организовали ячейку ИГ. Заключенные обучались арабскому языку, занимались сбором средств и проводили лекции, на которых рассказали про идеологию террористов.

Шкиптан наполнял фонд ячейки средствами, полученными им в результате мошенничества. Он требовал деньги от граждан за возврат угнанных машин и утерянных документов, о которых узнавал из объявлений в интернете.

Осканов с 2018 по 2019 год в молельной комнате и в секциях проживания осужденных призывал их к террористической деятельности, демонстрируя им ролики ИГ.

Источник: m.lenta.ru

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