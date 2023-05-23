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25 мая, 09:52
Новости

Сегодня в 13.15 в прямом эфире Радио России – Калмыкия на частоте 102.7 слушайте программу «Здесь и сейчас»

Сегодня в 13.15 в прямом эфире Радио России – Калмыкия на частоте 102.7 слушайте программу «Здесь и сейчас»

Гости студии - исполнительный директор, руководитель Аппарата Регионального отделения Ассоциации юристов России по РК, член Лицензионной комиссии Елена Крылова и заместитель начальника Инспекции госжилнадзора Ариш Талтаев.

Они подробно расскажут о реализации социального проекта «Дом права. Азбука ЖКХ», о проблемах в жилищной сфере, с которыми чаще всего обращаются граждане, а также государственной информационной системе ЖКХ.

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