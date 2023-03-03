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24 мая, 13:35
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Сегодня ветеринары Калмыкии принимают поздравления с профессиональным праздником

Сегодня ветеринары Калмыкии принимают поздравления с профессиональным праздником

Ежегодно, 24 мая отмечается день ветеринарного работника Республики. Зампред правительства региона Дмитрий Трапезников в своём телеграм-канале выразил им признательность за добросовестный труд и отметил, что ветеринария - важная сфера народного хозяйства, которая обеспечивает развитие экономики, продуктовую безопасность и здоровье нации.

Сотрудники Управления своим каждодневным трудом обеспечивают эпизоотическое благополучие для развития животноводства, охрану здоровья человека и окружающей среды, способствуют увеличению производства качественной сельскохозяйственной продукции.

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