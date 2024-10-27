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29 октября, 11:34
НовостиСобытиеКриминал

Юный взломщик ограбил гараж

Юный взломщик ограбил гараж

У жительницы Городовиковска из гаража пропали дорогостоящие строительные инструменты: бензопила, компрессор, набор инструментов, а также автомобильные колеса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что кражу совершил 17-летний местный житель. Молодой человек в содеянном сознался, похищенное изъято для возвращения владельцу.

В настоящее время следователем и инспектором по делам несовершеннолетних проводится комплексная работа, направленная на выяснение всех обстоятельств совершенного правонарушения, а также условий воспитания несовершеннолетнего.

По результатам проведенных мероприятий действиям несовершеннолетнего и его законным представителям будет дана правовая оценка. Следователем по признакам преступления возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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