На базе Дома молодёжи запустится телеканал «Калмыкия24»

На лекции Молодежного образовательного форума «Уралан» медиатехнолог Гузель Ибрагимова анонсировала запуск нового телеканала «Калмыкия24» который будет находиться на базе Дома молодёжи им Б.Б. Городовикова. Гузель поделилась с участниками форматом, особенностями будущего канала и озвучила темы, которые будут охвачены в эфире. Она также представила основной состав сотрудников, который будет работать над созданием уникального контента для зрителей.

Кроме того, на лекции были рассмотрены основы информационных поводов, и Гузель Ибрагимова ответила на множество вопросов, вдохновляя ребят на плодотворное сотрудничество.

Видео: Агентство по делам молодёжи Калмыкии