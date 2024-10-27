На базе Дома молодёжи запустится телеканал «Калмыкия24»
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На лекции Молодежного образовательного форума «Уралан» медиатехнолог Гузель Ибрагимова анонсировала запуск нового телеканала «Калмыкия24» который будет находиться на базе Дома молодёжи им Б.Б. Городовикова. Гузель поделилась с участниками форматом, особенностями будущего канала и озвучила темы, которые будут охвачены в эфире. Она также представила основной состав сотрудников, который будет работать над созданием уникального контента для зрителей.
Кроме того, на лекции были рассмотрены основы информационных поводов, и Гузель Ибрагимова ответила на множество вопросов, вдохновляя ребят на плодотворное сотрудничество.
Видео: Агентство по делам молодёжи Калмыкии