Элиставодоканал информирует

Сегодня, как сообщает Элиставодоканал, произошла утечка на водопроводной линии на улице Бимбаева 83. Без воды осталась часть улиц Кирова и Т. Хахлыновой.

А по улице Чернышевского отключена подача воды из-за утечки.

Временно прекращено водоснабжение, в связи с проведением аварийных работ на территории северного РЧВ 10000 по адресам: улица Партизанская, микрорайон Молодёжный, 1-й микрорайон, 1-я очередь, улица Кирова и близлежащие улицы.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.