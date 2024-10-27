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29 октября, 09:46
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Элиставодоканал информирует

Элиставодоканал информирует

Сегодня, как сообщает Элиставодоканал, произошла утечка на водопроводной линии на улице Бимбаева 83. Без воды осталась часть улиц Кирова и Т. Хахлыновой.

А по улице Чернышевского отключена подача воды из-за утечки.

Временно прекращено водоснабжение, в связи с проведением аварийных работ на территории северного РЧВ 10000 по адресам: улица Партизанская, микрорайон Молодёжный, 1-й микрорайон, 1-я очередь, улица Кирова и близлежащие улицы.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

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