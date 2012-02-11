«Согласно этой программе, ведется комплексная застройка, включающая в себя необходимую инфраструктуру, дороги, автобусные остановки, магазины, школы и детские сады», отметил Дмитрий Трапезников. Преображается Северо-западный район, в работе уже проект реконструкции стадиона на территории «СОШ №23» с тренажёрами и спортивными площадками», - отметил глава администрации Элисты.

«Ещё один пример программы «Город без окраин» - микрорайон «Молодежный». В этом районе будет проводиться застройка территории за танком – автостанция, жилые дома, торговый центр. Помимо этого, планируется сделать, согласно программе «Комфортная городская среда», сквер. Уже готовится к сдаче ледовый комплекс.

Постепенно начинают обустраивать не только центр, но и все остальные части города. В каждом микрорайоне должна появиться новая инфраструктура – магазины, школы, детские сады. Если в микрорайоне уже есть школа, то ее необходимо обновить, сделать спортивное поле, куда молодежь сможет ходить заниматься. Это основной курс, которого мы придерживаемся», - сообщил Дмитрий Трапезников