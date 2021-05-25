Юные жители поселка Татал Юстинского района теперь будут проводить время в комфортных условиях

В рамках реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки», там установят спортивный комплекс: тренажеры, качели и горки. На сегодняшний день уже залили бетон. В начале года объект прошел конкурсный отбор по программе инициативного бюджетирования, так что, сами сельчане будут участвовать в развитии общественной инфраструктуры села. Суть в том, что на реализацию социальных проектов населенным пунктам будет оказываться поддержка из республиканского бюджета