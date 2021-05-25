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24 июня, 15:25
НовостиСтроительство

Юные жители поселка Татал Юстинского района теперь будут проводить время в комфортных условиях

Юные жители поселка Татал Юстинского района теперь будут проводить время в комфортных условиях

В рамках реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки», там установят спортивный комплекс: тренажеры, качели и горки. На сегодняшний день уже залили бетон. В начале года объект прошел конкурсный отбор по программе инициативного бюджетирования, так что, сами сельчане будут участвовать в развитии общественной инфраструктуры села. Суть в том, что на реализацию социальных проектов населенным пунктам будет оказываться поддержка из республиканского бюджета

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