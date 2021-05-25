Сегодня жителям Калмыкии опять предстоит испытание зноем

Температурный рекорд уже побит. Первая в этом году сорокаградусная жара зафиксирована в поселке Юста. В Элисте же столбик термометра пока поднялся максимально до отметки 37,7. Все это сопровождалось сильным ветром. И даже тень не спасает.

С наступившим раньше июля зноем жители степной столицы справляются по-разному. Кто-то пьет больше воды, многие спасаются мороженым. Комфорта ищут и под кондиционерами. Конечно, есть и те, кого тянет поближе к водоемам. А если возможности уехать на море нет – пытаются облюбовать Колонский пруд. Но он давно не отвечает требованиям безопасности. А потому - закрыт. Ежедневно там дежурят наряды полиции. Об этом сегодня расскажет наш корреспондент Татьяна Шолохова.