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24 июня, 14:22
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Сегодня жителям Калмыкии опять предстоит испытание зноем

Сегодня жителям Калмыкии опять предстоит испытание зноем

Температурный рекорд уже побит. Первая в этом году сорокаградусная жара зафиксирована в поселке Юста. В Элисте же столбик термометра пока поднялся максимально до отметки 37,7. Все это сопровождалось сильным ветром. И даже тень не спасает.

С наступившим раньше июля зноем жители степной столицы справляются по-разному.  Кто-то пьет больше воды, многие спасаются мороженым. Комфорта ищут и под кондиционерами. Конечно, есть и те, кого тянет поближе к водоемам. А если возможности уехать на море нет – пытаются облюбовать Колонский пруд. Но он давно не отвечает требованиям безопасности. А потому - закрыт. Ежедневно там дежурят наряды полиции. Об этом сегодня расскажет наш корреспондент Татьяна Шолохова.

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