В Калмыкии продолжается вакцинация населения

На сегодня доля привитых в регионе – 33 %, а защитный уровень коллективного иммунитета составляет – 56,2%. В республике доступны все антиковидные препараты. Сделать это можно в Горполиклинике, в ее филиалах в Элисте и в селе Троицкое, а также в районных пунктах. Например, в Приютненском РМО все поступившие дозы вакцин трёх видов уже получены его жителями. 2 010 приютненцев могут не бояться осложнений при встрече с коварным вирусом. Сейчас здесь ожидают следующей поставки. Для проведения вакцинации оборудованы все ФАПы. Функционирует прививочный кабинет. А тяжёлых больных на дому обслуживают две выездные бригады.