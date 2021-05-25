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24 июня, 16:27
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

В Калмыкии продолжается вакцинация населения

В Калмыкии продолжается вакцинация населения

На сегодня доля привитых в регионе – 33 %, а защитный уровень коллективного иммунитета составляет – 56,2%. В республике доступны все антиковидные препараты. Сделать это можно в Горполиклинике, в ее филиалах в Элисте и в селе Троицкое, а также в районных пунктах. Например,  в Приютненском РМО все поступившие дозы вакцин трёх видов уже получены его жителями. 2 010 приютненцев могут не бояться осложнений при встрече с коварным вирусом. Сейчас здесь ожидают следующей поставки. Для проведения вакцинации оборудованы все ФАПы. Функционирует прививочный кабинет. А тяжёлых больных на дому обслуживают две выездные бригады.

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