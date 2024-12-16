Юные танцоры Калмыкии блестяще выступили на Всероссийском конкурсе «Я-талант!» в Волгограде

Воспитанники ансамбля «Сар-Герел» республиканского центра развития одарённых детей завоевали высокую награду творческого фестиваля и стали обладателями диплома Гран-при.

Кроме того, талантливые танцоры получили 5 дипломов лауреатов 1 степени отдельно за каждый показанный номер. Всероссийский конкурс «Я-талант!» состоялся в Волгограде объединил одарённых исполнителей и коллективы со всей России и ближнего зарубежья.

Детский танцевальный коллектив коллектив «Созвездие» в номинации «Народный танец» принес в копилку наград республиканского центра три диплома престижного фестиваля. Такими высокими наградами ребят отметили за исполнение номеров «Калейдоскоп» и «Шарка-Барка». Заслуженный триумф в Волгограде стал ярким завершением года для наших звездочек.

Фото: Центр развития одаренных детей