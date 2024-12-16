В Калмыкии наградили победителей в республиканском Первенстве и Чемпионате по дартсу

Сравнительно новая для страны спортивная игра входит в культуру и образ жизни россиян. Увлекаются дартс и в Калмыкии. Федерация дартс республики уже не первый год проводит различные соревнования и принимает активное участие в межрегиональных состязаниях.

Соревнования в Элисте собрали около 30 участников - как опытных игроков, так и новичков, желающих попробовать свои силы в этом динамичном виде спорта. Мужчины и женщины соревновались в дисциплинах "501", "Американский крикет" и "Большой раунд", юноши и девушки – в "Наборе очков", "Секторе 20" и "Большом раунде".

Джалсан Дорджиев победил в Первенстве Калмыкии среди юношей в «Секторе 20» и «Большом раунде», в «Наборе очков» победу завоевал Аюш Кукшов. Александра Надмидова в трех дисциплинах добилась золотых медалей.

В Чемпионате по дартсу у мужчин в категории «Американский крикет» первое место занял Алексей Эрендженов. Александр Ванькаев лидировал сразу в двух дисциплинах: «501» и «Большой раунд». Среди женщин во всех трех дисциплинах первое место заняла Цаган Кукшова.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК