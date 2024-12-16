В Калмыкии продолжается строительство дилерского центра Минского тракторного завода центра
И.о. министра сельского хозяйств Тимур Гаваев проинспектировал строительство центра. На сегодняшний день идут работы по заливке фундамента для будущего офиса.
Реализация проекта осуществляется за счет инвестора в рамках ранее подписанных соглашений. Общая сумма инвестиций составляет порядка 100 млн. руб.
«Реализация инвестиционного проекта в Элисте по строительству дилерского центра МТЗ с офисом продаж ускорит развитие нашей главной отрасли. Главное - нашим фермерам не придется ездить за пределы региона, чтобы приобрести трактора и комплектующие к ним. Кроме этого, здесь будет проводиться технический осмотр, устанавливаться дополнительно кондиционер и т.д. Приятно, что и коллеги из Республики Беларусь сегодня видят в нас большой потенциал для реализации техники собственного производства. Открытие центра запланировано в 2025 году», - сказал Тимур Гаваев.
Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкия