Юные танцоры из Калмыкии успешно выступили соревнованиях по танцевальному спорту в Москве

Воспитанники секции «Магия танца» Элистинского дворца детского творчества показали великолепные результаты на турнире «Авангард Гран При-2024» и «Большой кубок «Ностальжи», где продемонстрировали высокий уровень подготовки и настоящий спортивный дух.

София Нарин-Шаринова заняла первое место в категории европейская программа и третье место в категории латиноамериканская программа. Анастасия Пухова также блестяще выступила, завоевав первое место в категории европейская программа и третье место в категории Дети-2+1 (европейская программа). Аюка Даваев и Анастасия Алехина в категории Юниоры-2 заняли первое место в латиноамериканской программе и третье место в европейской программе.

Дуэт Басана Бадраева и Юлды Убушиевой стал обладателем третьего места в Открытом классе за свои выступления как в латиноамериканской, так и в европейской программе.

Александр Пухов и Алиса Чурюмова в категории «Взрослые+молодежь» заняли четвертое место, продемонстрировав не только умение, но и стиль. Тренеры ребят – Дельгир Хасыкова, Андрей и Дмитрий Верлупу.

Фото: Дворец детского творчества