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17 декабря, 09:30
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В Калмыкии состоялась очередная видеоконференцсвязь с Антрацитовской центральной больницей ЛНР

В Калмыкии состоялась очередная видеоконференцсвязь с Антрацитовской центральной больницей ЛНР

По ВКС заместитель главного врача республиканского детского медцентра Байир Насунова и старшая медсестра Инна Селезнева разобрали вопросы иммунопрофилактики у детей.

Они рассказали коллегам из Луганской Народной Республики о всех видах обязательных прививок, национальном календаре профилактических прививок, помогли с нормативными документами и предоставлением отчётности на федеральный уровень.

В рамках соглашения между минздравом РК и Антрацитовской больницей ЛНР обучающие семинары по ВКС проводятся на еженедельной основе и касаюся различных медицинских темы.

Фото: Минздрав Калмыкии

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