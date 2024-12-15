В Калмыкии состоялась очередная видеоконференцсвязь с Антрацитовской центральной больницей ЛНР
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По ВКС заместитель главного врача республиканского детского медцентра Байир Насунова и старшая медсестра Инна Селезнева разобрали вопросы иммунопрофилактики у детей.
Они рассказали коллегам из Луганской Народной Республики о всех видах обязательных прививок, национальном календаре профилактических прививок, помогли с нормативными документами и предоставлением отчётности на федеральный уровень.
В рамках соглашения между минздравом РК и Антрацитовской больницей ЛНР обучающие семинары по ВКС проводятся на еженедельной основе и касаюся различных медицинских темы.
Фото: Минздрав Калмыкии