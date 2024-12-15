17 декабря, 12:32
 5 °C
108,7
102,91
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 декабря, 07:27
НовостиСобытие

Урок безопасности от инспекторов ГИМС МЧС России

Урок безопасности от инспекторов ГИМС МЧС России

В Калмыкии специалисты государственной инспекции по маломерным судам уделяют особое внимание профилактике безопасности детей и подростков на водных объектах.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам еженедельно проводят со школьниками региона профилактические беседы о мерах безопасности на воде в зимний период. Чаще всего происшествия с детьми происходят из-за отсутствия у них элементарных знаний безопасного поведения и должного внимания со стороны взрослых.

Сотрудники ГИМС рассказали элистинским школьникам об опасности тонкого льда. Ребята узнали, как определить прочность льда по внешним признакам, ознакомились с приемами оказания первой помощи утопающему, повторили номера вызова экстренных служб.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия