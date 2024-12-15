Урок безопасности от инспекторов ГИМС МЧС России

В Калмыкии специалисты государственной инспекции по маломерным судам уделяют особое внимание профилактике безопасности детей и подростков на водных объектах.

Инспекторы государственной инспекции по маломерным судам еженедельно проводят со школьниками региона профилактические беседы о мерах безопасности на воде в зимний период. Чаще всего происшествия с детьми происходят из-за отсутствия у них элементарных знаний безопасного поведения и должного внимания со стороны взрослых.

Сотрудники ГИМС рассказали элистинским школьникам об опасности тонкого льда. Ребята узнали, как определить прочность льда по внешним признакам, ознакомились с приемами оказания первой помощи утопающему, повторили номера вызова экстренных служб.

Фото: МЧС Республики Калмыкия