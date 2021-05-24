Юные танцоры из Калмыкии - триумфаторы Международного фестиваля в Сочи

С громкой победой маленькие артисты хореографического коллектива «Лотос» вернулись домой накануне. Обе группы - младшая и старшая - стали победителями. Их яркое выступление настолько понравилось зрителям и жюри, что малыши 7-8 лет заняли первое место, а маленькие танцоры 9 – 10 лет завоевали Гран-При этого престижного конкурса, который проходил в курортном центре «Аквалоо».

Под руководством Заслуженной артистки Калмыкии Данары Катаевой дети подготовили несколько концертных номеров на тему калмыцкого фольклора, а также религиозную тематику, исполнив авторские хореографические номера «Лотос» и «Дакини».

В конкурсе приняло участие около тысячи танцоров и более сорока коллективов! Важно отметить, что это первая поездка за пределы республики детского коллектива, которому всего 3 года.