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22 июня, 16:24
НовостиКультура

Юные танцоры из Калмыкии - триумфаторы Международного фестиваля в Сочи

Юные танцоры из Калмыкии - триумфаторы Международного фестиваля в Сочи

С громкой победой маленькие артисты хореографического коллектива «Лотос» вернулись домой накануне. Обе группы - младшая и старшая - стали победителями. Их яркое выступление настолько понравилось зрителям и жюри, что малыши 7-8 лет заняли первое место, а маленькие танцоры 9 – 10 лет завоевали Гран-При этого престижного конкурса, который проходил  в курортном центре «Аквалоо».

 Под руководством Заслуженной артистки Калмыкии Данары Катаевой  дети подготовили несколько концертных номеров на тему калмыцкого фольклора, а также религиозную тематику, исполнив авторские хореографические номера «Лотос» и «Дакини».

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В конкурсе приняло участие около тысячи танцоров и более сорока коллективов! Важно отметить, что это первая поездка за пределы республики детского коллектива, которому всего 3 года.

 

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