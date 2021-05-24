22 июня, 13:02
 38 °C
87,07
73,17
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 июня, 15:32
НовостиПамятьКультура

В Москве состоялась Акция Памяти, посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

В Москве состоялась Акция Памяти, посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны

 Сегодня, 22 июня, в 4 утра на Парящем мосту у парка «Зарядье» в Москве прошла акция Памяти, посвящённая 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Прямая трансляция велась в эфире сразу нескольких площадок ВГТРК: телеканалов «Россия» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Радио России», Вести FM и на платформе СМОТРИМ. Ведущими стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Сергей Гармаш, Сергей Шакуров, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Пегова, Александр Петров, Виталия Корниенко, Алексей Гуськов и Марина Неёлова прочли поэму «Реквием» Роберта Рождественского.

Музыкальным сопровождением стало сочинение композитора Кузьмы Бодрова, исполненное Всероссийским юношеским симфоническим оркестром и сводным хором под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

avr_4131_jpg

К оркестру в этот день присоединились прославленный скрипач Вадим Репин, а также юные музыканты Александр Рублёв, Тимофей Яхнов и Иван Бессонов. Акция Памяти завершилась песней «Журавли» в исполнении Ильдара Абдразакова.

Повтор можно увидеть в эфире телеканала «Россия» 22 июня в  01:50 и уже сейчас на платформе СМОТРИМ: https://smotrim.ru/80let

 

 

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия