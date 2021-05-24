У жителей и гостей столицы появилась возможность взглянуть на фотографии, сделанные в различных уголках страны

Это уникальные работы, выполненные студентами московского Центра социальной антропологии в рамках учебных экспедиций. Ребята во главе со своим профессором, доктором филологических наук Владимиром Кляусом в этом году, выбрали для проведения полевой практики – степной регион. Подробнее об участниках экспедиции и самой фотовыставке – в наших выпусках.