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22 июня, 17:28
Новости

У жителей и гостей столицы появилась возможность взглянуть на фотографии, сделанные в различных уголках страны

У жителей и гостей столицы появилась возможность взглянуть на фотографии, сделанные в различных уголках страны

 Это уникальные работы, выполненные студентами московского Центра социальной антропологии в рамках учебных экспедиций. Ребята во главе со своим профессором, доктором филологических наук Владимиром Кляусом в этом году, выбрали для проведения полевой практики – степной регион. Подробнее об участниках экспедиции и самой фотовыставке – в наших выпусках.

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