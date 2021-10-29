Юные таланты в области музыкального искусства отмечены дипломами и ценными призами

«Нашим мамам посвящается». Под таким названием в Лагани прошел песенный конкурс среди детей от 7 до 11 лет. Творческое состязание было организовано по инициативе местного отделения партии «Единая Россия».

Ввиду коронавирусных ограничений, конкурс, приуроченный к Всероссийскому Дню матери, проводили дистанционно.На суд зрителей были представлены видеозаписи песен на русском и калмыцком языках. Победителей определили путем голосования подписчиков.

По итогам, победители и участники были награждены дипломами и призами, которые вручила депутат фракции «Единая Россия» Лаганского городского муниципального образования Юлия Болдырева. «Благодаря подобным конкурсам мы выявляем все больше талантливых детей. Желаем им развиваться и продолжать свои творческие успехи!», - добавила она.