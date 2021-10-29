В Калмыкии завершается реализация проектов по благоустройству сельских территорий

Об этом сообщает Глава региона в своем инстаграм-аккаунте. «Это хороший инструмент для развития инфраструктуры сельского населения республики», – отметил Бату Хасиков.

Так, в 16 сельских муниципальных образованиях республики уже завершились работы по реализации 20 проектов по благоустройству сельских территорий. Также подходит к завершению реализация двух проектов в Целинном и Черноземельском районах.

Бату Хасиков поблагодарил Министерство сельского хозяйства за проделанную работу. В планы на 2022-2024 годы включен проект по развитию транспортной инфраструктуры, а также сформированы заявки на приобретение жилья. Многое уже достигнуто, но необходимо сохранять высокий уровень участия Калмыкии в программе. «Создание комфорта в селах – одна из важнейших задач для улучшения качества жизни в нашем регионе», – отметил Бату Хасиков.