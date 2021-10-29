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1 декабря, 18:31
НовостиОбществоЗдравоохранение

Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИД

Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИД

В России более миллиона пациентов, живущих с ВИЧ-инфекцией. На Юге страны эта цифра достигает 70 тысяч. Что касается Калмыкии, то за весь период с 1989 года зарегистрировано более 400 случаев заболевания СПИДом.

В борьбе с ВИЧ-инфекцией главный принцип – информирован, значит вооружён. Именно поэтому на территории республики активно проводится информационная кампания. Одним из самых сложных моментов в работе врачей – сообщить неутешительный диагноз. Самое главное – установить доверительные отношения с пациентом, - считает инфекционист Даяна Артаева.

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