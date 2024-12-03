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4 декабря, 12:04
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Юные спортсмены Калмыкии успешно выступили на всероссийском турнире по олимпийскому тхэквондо

Юные спортсмены Калмыкии успешно выступили на всероссийском турнире по олимпийскому тхэквондо

Юные спортсмены Калмыкии республиканской школы олимпийского резерва и спортивного клуба «Тхэквондо-Элиста» успешно выступили на всероссийском турнире по олимпийскому тхэквондо «Кубок Эльбруса».

В город Нальчик Кабардино-Балкарии приехали более тысячи спортсменов разных возрастов, чтобы помериться силами и показать свои навыки.

По итогам турнира Дарья Бадмаева стала обладателем серебряной медали, Алиса Серова и Артем Ахмеев завоевали бронзовые медали.

Юные тхэквондисты – призеры соревнований и тренеры А.В Андреева и А.В. Мальмаков принимают поздравления.

Фото: БУ РК "РКСШОР"

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