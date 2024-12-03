Аэропорт Элисты может открыть новые рейсы!

Речь идет о направлениях – Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ, сообщили в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии.

Новые авиарейсы планируется запустить в Калмыкии в 2025 году благодаря программе субсидирования региональных перевозок. Программа позволит закрепить в маршрутной сети аэропорта Элисты эти новые внутренние направления. Доля софинансирования правительства республики по каждому из направлений составит 49,5%".

Также власти республики намерены субсидировать на условиях софинансирования авиарейсы по направлению Элиста – Сочи.