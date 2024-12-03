Юные спортсмены из Калмыкии принимают участие в финальных соревнованиях фестиваля «Борьба в школу»

Сегодня в московском Центре современного пятиборья «Северный» состоялось торжественное открытие финала фестиваля спортивной борьбы "Борьба в школу".

Фестиваль проходит при поддержке министерства спорта РФ, департамента спорта Москвы, федераций спортивной борьбы и школьного спорта России.

Отборочный этап проходил в 53 регионах России в течении года, в нем приняли участие более 12 тысяч юных борцов. На всероссийском финале выступят более 700 спортсменов в возрасте 11-13 лет в 18 весовых категориях из 50 регионов России.

Соревнования пройдут по упрощенным правилам: в двух периодах по полторы минуты встретятся юноши по вольной и греко-римской борьбе, девочек ждет вольная борьба.

Фото: Академия борьбы Республики Калмыкия