Участник СВО из Калмыкии с позывным «Енот» благодарит активистов ОНФ и жителей республики за такую нужную посылку

Участник СВО из Калмыкии 144-ой бригады первого гаубичного дивизиона с позывным «Енот» благодарит активистов ОНФ и жителей республики за такую нужную посылку.

Свое сообщение он направил с Херсонского направления. Именно там установлена новая система радиоэлектронной борьбы, которая послужит подспорьем в обеспечении безопасности бойцов и приближении Победы.

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