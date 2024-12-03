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4 декабря, 11:14
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Участник СВО из Калмыкии с позывным «Енот» благодарит активистов ОНФ и жителей республики за такую нужную посылку

Участник СВО из Калмыкии 144-ой бригады первого гаубичного дивизиона с позывным «Енот» благодарит активистов ОНФ и жителей республики за такую нужную посылку.

Свое сообщение он направил с Херсонского направления. Именно там установлена новая система радиоэлектронной борьбы, которая послужит подспорьем в обеспечении безопасности бойцов и приближении Победы.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

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