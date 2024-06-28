Юные спасатели Калмыкии-победители межрегионального этапа Всероссийских соревнований «Школа безопасности»
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Фото: МЧС Калмыкии
Состязания, проходившие в Астраханской области, собрали более 120 детей. Они совершенствовались в проведении поисково-спасательных работ на акватории, преодолевали полосы препятствий и маршрут выживания, проходили пожарно-комбинированную эстафету.
Теперь спасатели из степного региона будут представлять Южный Федеральный Округ в финальном этапе соревнований, который состоится в августе в Екатеринбурге.