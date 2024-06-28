Перед застройщиком была погашена задолженность по контракту на сумму свыше 41 млн рублей

Прокуратура г.Элисты Республики Калмыкия провела проверку соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату по исполненным контрактам.

Установлено, что МКУ «Управление строительства города Элисты» нарушены сроки оплаты подрядчику услуг по заключенному муниципальному контракту на строительство 54 - квартирного дома в г.Элиста для граждан, чье жилье в 2020 году было признано непригодным для проживания ввиду взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Задолженность составила свыше 41 млн рублей.

Также по результатам проверки по постановлению прокуратуры муниципальный заказчик привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность полностью погашена.