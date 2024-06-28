Сегодня в Калмыкии продолжается неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин

Выделяется несколько групп причин гибели людей: от случайных отравлений алкоголем, от всех видов транспортных несчастных случаев, в том числе от дорожно-транспортных происшествий, самоубийств и многого другого.

В республике пройдут мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о вреде вредных привычек, важности соблюдения правила дорожного движения, а также об алгоритмах оказания первой медицинской помощи.