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10 апреля, 11:13
Новости

Юные школьницы Троицкой средней общеобразовательной школы плетут маскировочные сети для участников СВО

Юные школьницы Троицкой средней общеобразовательной школы плетут маскировочные сети для участников СВО

Они помогут военнослужащим скрыть технику, инженерные сооружения и места укрытия от глаз противника. Совместно с преподавателями, ученицы передадут готовые сети волонтёрам добровольческого движения "Время делать добро".

Фото: vk.com/mol.rk08

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