10 апреля, 11:13
Юные школьницы Троицкой средней общеобразовательной школы плетут маскировочные сети для участников СВО
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Они помогут военнослужащим скрыть технику, инженерные сооружения и места укрытия от глаз противника. Совместно с преподавателями, ученицы передадут готовые сети волонтёрам добровольческого движения "Время делать добро".
Они помогут военнослужащим скрыть технику, инженерные сооружения и места укрытия от глаз противника. Совместно с преподавателями, ученицы передадут готовые сети волонтёрам добровольческого движения "Время делать добро".
Фото: vk.com/mol.rk08