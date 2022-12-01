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10 апреля, 12:26
Новости

В школе номер 8 им. Номто Очирова прошло знаковое мероприятие в рамках краеведческого часа, посвященного 105-летию со дня рождения известного калмыцкого писателя, поэта и переводчика Басанга Дорджиева

В школе номер 8 им. Номто Очирова прошло знаковое мероприятие в рамках краеведческого часа, посвященного 105-летию со дня рождения известного калмыцкого писателя, поэта и переводчика Басанга Дорджиева

На нем дочь заслуженного работника культуры Данара подробно рассказала о жизни и творчестве своего отца. А также отдала в библиотеку школы книги "Созревших лет перебродивший дух…": очерки о жизни и творчестве Басанга Дорджиева, изданные в 2018 году к 100-летию писателя. После чего ученики 9 классов 10 школы продекламировали стихи поэта.

Фото: t.me/kalmnlib

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