10 апреля, 10:20
Сегодня в Яшалтинском районе продолжатся весенние работы по облагораживанию дорожных элементов и уборке мусора на региональных и межпоселковых проезжих дорогах
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Работники Управления коммунального хозяйства Яшалтинского района уже занялись покраской и ремонтом барьерного ограждения, установкой новых и недостающих знаков, а также покраской сигнальных столбиков и стоек дорожных обозначений.
Работники Управления коммунального хозяйства Яшалтинского района уже занялись покраской и ремонтом барьерного ограждения, установкой новых и недостающих знаков, а также покраской сигнальных столбиков и стоек дорожных обозначений.
Фото: Администрация Яшалтинского РМО