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10 апреля, 10:20
Новости

Сегодня в Яшалтинском районе продолжатся весенние работы по облагораживанию дорожных элементов и уборке мусора на региональных и межпоселковых проезжих дорогах

Сегодня в Яшалтинском районе продолжатся весенние работы по облагораживанию дорожных элементов и уборке мусора на региональных и межпоселковых проезжих дорогах

Работники Управления коммунального хозяйства Яшалтинского района уже занялись покраской и ремонтом барьерного ограждения, установкой новых и недостающих знаков, а также покраской сигнальных столбиков и стоек дорожных обозначений.

Фото: Администрация Яшалтинского РМО

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