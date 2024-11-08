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11 ноября, 07:10
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Юные шахматисты на первенстве ЮФО

Юные шахматисты на первенстве ЮФО

В Краснодарском крае в Джубге состоялся заключительный девятый тур детско-юношеского первенства ЮФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет.

Калмыкию в соревнованиях представляли 19 шахматистов. В заключительном туре победы одержали пять спортсменов - Савр Табунов и Тагир Горяев, Иляна Согданова, Даяна Азыдова, Тамерлан Комаев и Евгения Пахомкина. Вничью свои партии завершили шестеро ребят.

По результатам выступления в активе калмыцких шахматистов 3 пятых места у Тамерлана Комаева, Санала и Евгении Пахомкиных. Это позволило им квалифицироваться во Всероссийское соревнование по шахматам Первая лига 2025 года.

Это разряды, которые отражают уровень шахматиста по результатам выступлений на официальных турнирах и показывают мастерство и достижения шахматиста в долгосрочной перспективе.

Фото: Школа шахмат Калмыкии

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