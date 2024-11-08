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11 ноября, 07:45
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Театральный фестиваль «Белый лотос» подвел итоги

Театральный фестиваль «Белый лотос» подвел итоги

В Калмыкии завершился II Республиканский театральный фестиваль «Белый лотос».

Главный редактор журнала "Сцена", театральный критик Дмитрий Родионов и театральный критик Ирина Алпатова подвели итоги фестиваля.

Лучшим спектаклем признан «Онегин» (Государственный театр кукол "Джангар", режиссер Алексей Сарангов).

Лучшая мужская роль - Очир Такаев (Национальный театр им. Б. Басангова), «Лучшая женская роль» - Эльза Манкаева (Национальный театр им. Б. Басангова), "Лучшая мужская роль второго плана" - Леонид Сангаджиев за роль Пэка в спектакле "Сон в летнюю ночь" (режиссер Зураб Нанобашвили).

Диплом фестиваля от регионального отделения Союза театральных деятелей России получила Бадма Сангаджиева за роль Татьяны в спектакле «Онегин».

Особый приз от Минкультуры и туризма Калмыкии получил актерский ансамбль спектакля «Семью восемь» (режиссер Михаил Комарицких).

Фото: Национальный драматический театр им.Б. Басангова

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