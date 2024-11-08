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11 ноября, 06:53
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На контроле судебных приставов

На контроле судебных приставов

Под контролем судебных приставов Калмыкии гражданами республики выполнено более пяти тысяч с половиной часов обязательных работ.

По предварительным данным за 10 месяцев текущего года в отделениях судебных приставов Управления ФССП России по Калмыкии находилось на исполнении 526 исполнительных производств о назначении местным жителям административного наказания в виде обязательных работ.

Под контролем сотрудников органа 117 исполнительных производств были выполнены.

Чаще всего обязательные работы были назначены за неуплату средств на содержание детей - 41 раз, за уклонение от исполнения административного наказания - 32, за управление транспортным средством водителем, не имеющим права – 27раз.

Объявлены в розыск 3 должника, уклоняющихся от отбывания обязательных работ.

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