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27 мая, 12:16
Новости

Получить лицензию на право пользования оружием станет гораздо сложнее

Получить лицензию на право пользования оружием станет гораздо сложнее

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли документ, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для получения лицензии на владение оружием.

 Процедуру будут проводить только государственные или муниципальные медучреждения. Среди этапов - исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ, а также психологическое тестирование.

  Пояснят ситуацию представители законодательной власти региона и врачи. Подробнее об этом сегодня расскажут наши корреспонденты в выпусках "Вести Калмыкия".

 

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