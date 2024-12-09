Юные самбисты Калмыкии в первом этапе соревнований «Лига самбо. Южный рубеж» завоевали серебряную и бронзовые медали
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В турнире, проходившем в центре спортивных единоборств «Рубеж» в Краснодаре, приняли участие 330 спортсменов из ЮФО и республики Крым. Это юноши 2010-2012 годов рождения.
Спортсмен из Калмыкии Савр Бамбаев завоевал серебряную медаль. Бронзовая медаль у Насана Харлашкеева.
Хорошо выступили Трофим Кравцов, Аюш Цекиров и Заян Бочаев, занявшие пятые места.
Фото: Академия борьбы Республики Калмыкия