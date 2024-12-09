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10 декабря, 11:39
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В Доме молодежи будет создан музей-кабинет, посвященный Герою Советского Союза Б. Б. Городовикову

В Доме молодежи будет создан музей-кабинет, посвященный Герою Советского Союза Б. Б. Городовикову

Музейная работа проводится под руководством Андрея Райкина. Андрей - искусствовед, куратор Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» в Москве. В рамках первой ознакомительной поездки Райкин посетил Национальный архив РК и фонды Национального музея РК, где нашел множество материалов для изучения.

- «Масштабы его работы сопоставимы с деятельностью таких исторических личностей, как Петр I. Но, в отличие от него, Городовиков был современником, и важно, чтобы молодежь республики знала о его достижениях, понимала, как он принимал решения и какие ставил задачи», – отметил Андрей Райкин.

Создание музей-кабинета – важный шаг в деле сохранения и передачи исторической памяти, а также воспитания патриотизма у молодежи Калмыкии.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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